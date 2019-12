(ANSA) – TERNI, 28 DIC – Almeno due persone sono rimaste ustionate, a Terni, in seguito a un’esplosione avvenuta in un appartamento in via degli Arroni. Sul posto stanno operando i soccorritori. Non si conoscono al momento le cause dell’esplosione.

Sono tre le persone sono rimaste ustionate in seguito a un’esplosione avvenuta nel pomeriggio di sabato 28 dicembre in un appartamento di Terni, in via degli Arroni.

In base alle prime informazioni, le condizioni dei feriti sarebbero piuttosto gravi.

