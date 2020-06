(ANSA) – PERUGIA, 24 GIU – E’ stato ufficialmente annunciato il programma della 63/a edizione del Festival dei Due Mondi che si svolgerà a Spoleto dal 20 al 23 e dal 27 al 30 agosto: otto serate straordinarie in Piazza Duomo e al Teatro Romano, con artisti italiani di rilievo internazionale. “Un’edizione speciale – sottolinea il Festival – e dall’alto valore simbolico.

Il Festival anche quest’anno inaugura con una nuova produzione, giovedì 20 agosto in Piazza Duomo. Pier Luigi Pizzi cura la regia, le scene e i costumi di “L’Orfero” di Claudio Monteverdi.

Venerdì 21 Emma Dante mette in scena “I messaggeri” spettacolo-concerto tratto da Euripide e Sofocle, con canti e musica dei Fratelli Mancuso. Sabato 22 in scena Isabella Ferrari con “Arianna, Fedra, Didone”.

La giovane pianista Beatrice Rana si esibirà domenica 23.

Giovedì 27 Monica Bellucci sarà “Maria Callas”. Sabato 29, Luca Zingaretti legge “La sirena”, dal racconto di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Domanica 30 per il Concerto finale in Piazza Duomo, Riccardo Muti dirige l’Orchestra Giovanile Cherubini. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram