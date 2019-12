(ANSA) – PERUGIA, 24 DIC – Una foto sorridente del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri “uomo simbolo della lotta alle mafie, per augurare buon Natale a tutti” è stata scelta dal consigliere regionale umbro della Lega Valerio Mancini. Che in un post su Facebook si rivolge “in modo particolare a coloro che ogni giorno servono lo Stato con coraggio e dedizione, garantendo la sicurezza del nostro Paese”.

“Agli uomini e alle donne delle forze armate che difendono i nostri confini – ha scritto Mancini -, alla Polizia di Stato, Guardia di Finanzia e Polizia Penitenziaria, all’Arma dei Carabinieri, ai Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile, che con il loro lavoro sono sempre vicini ai cittadini. In questi giorni di festa, un pensiero speciale va anche a tutto il personale medico-sanitario che con professionalità e passione, è sempre al servizio dei cittadini. A tutti coloro che ci fanno quotidianamente dono della loro umanità, va il più sentito augurio di un sereno Natale”. (ANSA).



