(ANSA) – PERUGIA, 5 APR – Ancora una giornata di andamento in frenata per l’aumento dei positivi al coronavirus in Umbria che alle 8 di domenica 5 aprile, sono 1.239 persone (+29 rispetto a ieri quando era stato registrato un più 35). I guariti sono 56 (+17 rispetto a ieri), tutti residenti nella provincia di Perugia. Lo ha reso noto la Regione.

Dal bollettino giornaliero risultano poi 242 clinicamente guariti (+39). I deceduti sono 43 (+2 rispetto a ieri).

Sono ricoverati in 204 (-7), 44 (invariato) in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 4.576 (+418) e quelle uscite 5.663 (+248).

Nel complesso entro le ore 8 del 4 aprile, sono stati eseguiti 12358 tamponi (+549).

I dati e tutte le notizie relative all’emergenza coronavirus sono consultabili su www.regione.umbria.it/coronavirus in cui è stata attivata una dashboard (https://coronavirus.regione.umbria.it/) che fornisce tutti i dati in merito all’evoluzione del Covid-19 in Umbria. (ANSA).



