Sulla scia di #MilanoNonSiFerma, contro la paura del coronavirus si mobilitano anche due hotel di Perugia. Lanciando gli hashtag #HotelGioNonSiFerma e #ChocohotelNonSiFerma.

“Non vogliamo piegarci agli allarmismi e alla psicosi” spiega Valeria Guarducci, titolare di Hotel Giò Wine e Jazz Area ed Etruscan Chocohotel. “Invitiamo i nostri colleghi del settore ricettivo e della ristorazione – aggiunge – a fare altrettanto.

Abbiamo superato la crisi del terremoto del 2016, che tra l’altro qui a Perugia non ha fatto cadere neanche una tegola, e non sarà certo il coronavirus a metterci in ginocchio, né tantomeno la speculazione mediatica. Lanciamo altresì un appello al nostro sindaco, Andrea Romizi: quel video #MilanoNonSiFerma è emozionale e racconta la voglia di reagire della popolazione tutta. Perché non realizzare un video con #PerugiaNonSiFerma, alla stregua di tante altre città italiane?”.



