Impresa del pilota disabile perugino Gianluca Tassi, presidente del Comitato italiano paralimpico dell’Umbria, nell’Africa Eco Race, rally-raid che ha toccato Marocco, Mauritania e Senegal (con arrivo a Dakar presso il lago Rosa). E’ stato infatti il primo italiano della classifica delle quattro ruote conquistando il 19/o posto assoluto ed il settimo nella categoria “Ssv”.

Gara nella quale si è cimentato a bordo di una Yamaha YXZ 1000RR appositamente adattata alla guida con comandi manuali e completamente aperto.

“E’ stata una gara stupenda – ha detto Tassi al termine – ed abbiamo fatto anche un ottimo risultato. Sono veramente soddisfatto e ringrazio tutti coloro che hanno creduto in me ed in questa mia impresa. E’ stata veramente dura, molto più della Dakar che ho corso nel 2017. L’arrivo al lago Rosa, a Dakar, in Senegal è stato sudato e meritato”.



