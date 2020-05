(ANSA) – ASSISI (PERUGIA), 31 MAG – Sono state liberate nel cielo di Assisi legate a dei palloncini alcune delle migliaia di foto inviate alla comunità del Sacro Convento dai fedeli che si sono affidati a San Francesco durante i mesi del Covid. Un momento suggestivo che si è svolto sul grande prato antistante la Basilica Superiore. Restare, ascoltare e ripartire sono le parole scelte dal Sacro Convento per celebrare la Pentecoste e in vista della riapertura delle regioni. Un momento di riflessione e preghiera che si è celebrato prima all’interno della Basilica Superiore e poi nei giardini antistanti e nella piazza Inferiore. Sul prato è stata collocata l’effige della Madonna, mentre nella piazza sottostante, dove le fiaccole hanno disegnato la “M” di Maria, la cappella musicale della Basilica si è esibita in alcuni brani tra cui lo Stabat Mater in onore di tutte le vittime della pandemia e “Santo e Terribile”, composta per la riapertura della Basilica Superiore dopo il sisma del 1997. Infine un omaggio a tutte le madri con “Mamma”.



