In tanti hanno partecipato al funerale di Silvana Benigno, “mamma coraggio”, simbolo della lotta contro il cancro e la sensibilizzazione alla ricerca. E’ stato concelebrato dal vescovo tifernate, monsignor, Domenico Cancian e dai sacerdoti, don Antonio Ferrini, don Paolino Trani e don Alberto Gildoni, nel duomo di Città di Castello.

Tanti amici e conoscenti si sono stretti in un affettuoso abbraccio ai familiari, al marito, il giornalista de “La Nazione”, Fabrizio Paladino, alla figlia Federica, alla mamma di Silvana, Vincenza affiancata dai fratelli, Giuseppe, Vincenzo, Maurizio, Rosalia, Margherita e Daniela. Presenti alla cerimonia anche i sindaci di Città di Castello, Sangiustino e Citerna, Luciano Bacchetta, Paolo Fratini, Enea Paladino con i rispettivi gonfaloni ed in rappresentanza del comune di Sansepolcro, l’assessore Paola Vannini, gli onorevoli, Walter Verini, Riccardo Augusto Marchetti e numerosi altri rappresentanti istituzionali.



