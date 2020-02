E’ stata inaugurata a Norcia la struttura che ospita l’auditorium e i laboratori scolastici al servizio dell’istituto superiore “De Gasperi-Battaglia” in fase di realizzazione. L’edificio, di 220 metri quadrati, è stato realizzato grazie alla donazione della Fondazione americana “Italian national trauma center”.

“E’ una bella giornata in cui aggiungiamo un altro tassello importante per la ripartenza della nostra comunità ed in particolare per i nostri ragazzi” ha detto il vicesindaco Giuliano Boccanera, presente insieme all’assessore Monia Loretucci.

“Una festa da condividere con tutta la comunità nursina ringraziando di cuore la Fondazione e quanti si sono prodigati per la realizzazione di questa importante struttura” ha sottolineato invece la dirigente scolastica Rosella Tonti.

A fare da collegamento tra la scuola di Norcia e la “Italian national trauma center” è stata la locale comunità monastica benedettina, come ha spiegato Giampiero Rosati, membro della stessa Fondazione.



