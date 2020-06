(ANSA) – PERUGIA, 20 GIU – Un motociclista è morto in seguito a un incidente stadale avvenuto stamani lungo la strada Lacugnana-San Sisto a Perugia.

Secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, intervenuti sul posto, è successo intorno alle 11.30. Nell’incidente sono rimaste coinvolte una vettura e una moto. Il conducente della moto è morto sul colpo. Le cause e le modalità dell’accaduto sono in corso di accertamento. (ANSA).



