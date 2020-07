(ANSA) – NARNI (TERNI), 03 LUG – Proseguono i lavori avviati da Anas per la riapertura del viadotto Montoro, sulla strada statale 675 Umbro Laziale (Terni-Orte). Dopo il sollevamento degli impalcati, è iniziata la fase di spinta finalizzata a ripristinare la verticalità della pila interessata, alta 34 metri.

Lo spostamento, dell’ordine dei centimetri, avviene lentamente – spiega l’Anas in una nota – tramite martinetti idraulici che sviluppano una forza complessiva fino a 50 tonnellate. Le operazioni sono monitorate in tempo reale tramite sensori che forniscono tutti i dati ai tecnici specializzati presenti sul posto. Le attività sono proseguite anche questa mattina raggiungendo un complessivo recupero di 35 centimetri.

Attualmente la pila è soggetta alla massima spinta orizzontale e per proseguire è necessario attendere un tempo di rilassamento della stessa. Se tecnicamente possibile, si proseguirà già da lunedì. (ANSA).



