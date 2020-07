(ANSA) – PERUGIA, 09 LUG – Gianluca Laurenzi è il nuovo presidente della Fondazione Umbria jazz. La presidente della Regione, Donatella Tesei, ha nominato infatti i componenti di competenza dell’Ente per quel che riguarda il cda. Si tratta di Francesca Ceccacci, Stefano Bongarzone e Laurenzi, nominato presidente della stessa Fondazione.

Tesei ha ringraziato i membri del consiglio uscente per il lavoro svolto e augurato un buon lavoro al nuovo cda. “Certa – ha sottolineato – che sapranno dare sempre maggiore forza e vitalità ad una prestigiosa manifestazione che da anni rappresenta l’Umbria nel mondo. Un evento di riconosciuto spessore culturale, volano per l’immagine, la promozione nonché l’economia di tutto il territorio”.

I membri del Cda resteranno in carica per i prossimi cinque anni e non è previsto alcun compenso. (ANSA).



