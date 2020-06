(ANSA) – PERUGIA, 04 GIU – C’è il “cuore verde d’Italia”, l’Umbria, in evidenza sul numero di giugno de La Freccia, il magazine mensile di Fs Italiane, che lancia l’invito a vivere un’estate tutta italiana.

Ad invogliare il lettore a scegliere la terra di San Francesco per le vacanze – è detto in un comunicato delle Ferrovie – un articolo del responsabile della sede ANSA dell’Umbria Claudio Sebastiani, che presenta l’Umbria come “la terra dei cento angoli nascosti”.

La Freccia di giugno – prosegue la nota – vuole accompagnare i lettori e i viaggiatori “tra le braccia di un’estate che si profila senz’altro diversa dalle precedenti, ma non per questo meno ricca di bellezza e riscoperta di valori fondamentali come libertà, mobilità e coesione, pur in uno scenario ancora in progress che molto si affida alla sensibilità collettiva per il rispetto delle regole per contrastare il Covid-19”. “Le numerose cartoline dei ricordi della bella stagione, dagli anni ’60 ai Duemila – spiegano ancora le Fs -, vogliono donare ai lettori suggestioni e spunti di viaggio per programmare al meglio l’estate 2020. Come ricorda la foto di copertina della nave Scilla, cover d’annata dell’archivio Fondazione Fs Italiane, che, negli anni del boom economico, traghettava gli italiani verso le isole”. La Freccia, il magazine mensile di FS Italiane, per il terzo mese consecutivo è sfogliabile soltanto online su fsnews.it e su issuu.com, raggiungibile anche dal canale Telegram FSNews e dai profili Twitter @fsnews_it e @LaFreccia_Mag. (ANSA).



