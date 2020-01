Sarà “Mediterraneo. Il mare della storia” il tema della sesta edizione del Festival del Medioevo, in programma a Gubbio dal 23 al 27 settembre.

Sarà proposto un “appassionante” viaggio nella memoria profonda del “Mare nostrum” dell’antica Roma, che proprio nel Medioevo iniziò ad essere chiamato “Mare in mezzo alle terre”.

Un grande racconto che il Festival del Medioevo – sottolineano gli organizzatori in una nota – affronterà con lezioni gratuite e aperte a tutti, colte e insieme popolari. Un percorso lungo dieci secoli tra la storia, l’arte, la letteratura, la politica e la filosofia.

Protagonisti dell’evento che si ripete a Gubbio ogni anno nell’ultima settimana di settembre, saranno più di cento storici, saggisti, scrittori, scienziati, filosofi, architetti e giornalisti, impegnati “in una sfida di corretta divulgazione delle vicende intrecciate in dieci e più secoli”. Dalla caduta dell’impero romano d’Occidente alle esplorazioni verso i nuovi mondi. (ANSA).



