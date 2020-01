(ANSA) – TERNI, 21 GEN – E’ morto nel pomeriggio di martedì all’ospedale Santa Maria di Terni un uomo di 72 anni del posto investito in mattinata da un’auto in viale Curio Dentato, nel centro città.

L’uomo – riferisce una nota dell’azienda ospedaliera – era stato trasportato al pronto soccorso del Santa Maria intorno alle 12 con un trauma cranico e condizioni generali gravissime.

Ricoverato nel reparto di Rianimazione, è deceduto poco dopo le 17. Ad investirlo una Lancia Y condotta da un quarantatreenne.

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso indagini da parte della polizia locale.



