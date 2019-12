Natale e Santo Stefano dal clima primaverile anche in Umbria, dove le temperature registrate dal Centro funzionale della Protezione civile hanno registrato in gran parte della regione valori superiori a 10 gradi. Con punte che il 26 dicembre hanno raggiunto i 17 gradi, come nel caso di Umbertide, che diventa la città più calda.

Da registrare anche i 16,5 gradi di Attigliano, nel ternano, i 14,8 di Orvieto e sempre nella zona i 15,9 della piccola località di Prodo.

A Perugia capoluogo il termometro ha raggiunto i 14,3?grasi, a Terni i 12,6. Nelle altre città: Gubbio 13, Spoleto e Foligno 11, Città di Castello 11,5.

