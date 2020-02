E’ online il nuovo sito dell’Associazione perugina di volontariato (Apv) promossa dalla Caritas diocesana ed operativa con oltre cento soci nei settori del sostegno caritativo al mondo carcerario, ospedaliero e di assistenza agli anziani. Lo rende noto il segretario Maurizio Santantoni.

Nella home page è rappresentata la “parabola del buon Samaritano”, che vuole essere icona della nostra associazione – si legge in un comunicato della Caritas -, della gratuità del servizio. “Lo strumento del sito – sottolinea Santantoni – è sempre più necessario per la conoscenza dell’Apv e dell’attività dei volontari. Ciascuno può contribuire all’aggiornamento inviando alla segreteria (e-mail apv.caritas.perugia@gmail.com) contributi riguardanti l’attività e di eventi significativi che ci coinvolgono come volontari nelle strutture dove siamo presenti”.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram