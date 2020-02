Un milione e mezzo di euro a sostegno delle imprese del cratere del terremoto 2016: è quanto prevede un atto deliberato nel corso dell’ultima seduta dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore Paola Agabiti.

Le risorse, provenienti del Programma operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo rurale 2014-2020, sono destinate come “Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, sportive, creative e dello spettacolo e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici”.

“Riusciamo, in questo modo, a mettere a disposizione delle imprese ulteriori risorse utili alla loro valorizzazione ed al consolidamento di un settore, come quello turistico, estremamente cruciale per la nostra regione” ha detto l’assessore Paola Agabiti.



