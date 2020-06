(ANSA) – ORVIETO, 24 GIU – Papa Francesco ha ricevuto Luca Tomassini, Elisabetta Sola e Nicola Salvi, presidente e amministratori di Vativision, la nuova piattaforma di distribuzione di contenuti di arte, fede e storia creata e sviluppata dal gruppo Vetrya di Orvieto insieme ad Officina della Comunicazione. Con loro Luca Salmaso, coordinatore tecnico della struttura. Il Pontefice nell’accoglierli ha espresso loro “gratitudine per la passione ecclesiale e la capacità di lavorare in squadra”. Ha ricordato come nell’esortazione post sinodale ai giovani ‘Christus vivit’ scriveva: “L’ambiente digitale caratterizza il mondo contemporaneo. Larghe fasce dell’umanita? vi sono immerse in maniera ordinaria e continua.

Non si tratta piu? soltanto di ‘usare’ strumenti di comunicazione, ma di vivere in una cultura ampiamente digitalizzata che ha impatti profondissimi sulla nozione di tempo e di spazio, sulla percezione di se?, degli altri e del mondo, sul modo di comunicare, di apprendere, di informarsi, di entrare in relazione con gli altri”.



