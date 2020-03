(ANSA) – PERUGIA, 26 MAR – E’ possibile fare le donazioni sul conto corrente attivato dalla Regione Umbria per l’emergenza Covid-19 anche accedendo dalla piattaforma regionale dei pagamenti elettronici PagoUMBRIA (https://pagoumbria.regione.umbria.it). Occorre cliccare sull’area Pagamenti Spontanei, selezionando l’Ente Regione Umbria e infine sul pagamento “Donazioni emergenza COVID-19 Umbria 2020”.

Per donare – spiega una nota dell’ente – basta inserire le informazioni richieste. Il sistema propone un riepilogo del pagamento e, dopo aver scelto di pagare on-line, inserendo la propria email viene proposto l’elenco delle banche e istituti di pagamento accreditati sul Nodo nazionale dei pagamenti per la pubblica amministrazione PagoPA, attraverso i quali la donazione può essere fatta con carta di credito/debito o bonifico, conto corrente o altri metodi di pagamento.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram