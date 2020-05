(ANSA) – TERNI, 25 MAG – Un ternano di 37 anni e un albanese di 33 sono stati arrestati dalla sezione antidroga della squadra mobile di Terni che nel corso dell’operazione ha sequestrato circa 220 grammi di cocaina.

I due sono stati notati dagli agenti, in auto in zona Maratta, cedere una dose ad un uomo. E’ iniziato quindi il pedinamento della vettura, diretta verso Cesi. Durante il tragitto, gli agenti hanno visto la coppia fermarsi per due volte, in zone isolate, per nascondere qualcosa nella boscaglia.

Il materiale, subito recuperato dai poliziotti, è risultato essere un bilancino di precisione e 220 grammi di cocaina. I due sono stati quindi fermati e controllati: indosso all’italiano, che era alla guida dell’auto, e stata trovata un’altra dose di cocaina, mentre nelle successive perquisizioni domiciliari sono stati recuperati complessivamente 6 mila euro in contanti.

Nella direttissima, dopo la convalida dell’arresto, sono stati disposti il carcere il trentatreenne e gli arresti domiciliari per l’italiano. (ANSA).



