(ANSA) – PERUGIA, 10 MAG – “Nei giorni che ancora restano, saranno suggerite tutte quelle precauzioni che dovremo avere nel partecipare alla Santa Messa per garantire la salute nostra e dei nostri fratelli”: lo ha annunciato il presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti parlando della ripresa delle celebrazioni con i fedeli, il 18 maggio. Lo ha fatto nel corso della celebrazione eucaristica nella cattedrale di Perugia, della quale è arcivescovo, trasmessa da Umbria Tv, Umbria Radio InBlu e sui social media ecclesiali. “Dopo questo interminabile tempo di digiuno eucaristico, durato circa due mesi – ha detto ancora Bassetti – da lunedì 18 maggio sarà di nuovo consentita la partecipazione del popolo santo di Dio alla celebrazione eucaristica, con la Santa Comunione. Grazie, Signore! Tu lo sai che per me una delle situazioni più sofferte di questi due interminabili mesi è stata l’assenza dei fedeli alla Tua cena.

Ma presto ritornerai ad abbracciare i tuoi fratelli nutrendoli con la tua parola e il pane di vita”.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram