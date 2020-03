Presidio dei lavoratori davanti ai cancelli della Sangemini dove la cui produzione rimane ferma oggi e domani a causa della mancanza di materie prime.

“Ci sono 85 famiglie che vivono nella paura di perdere il proprio salario, ci aspettiamo risposte serie e precise, per questo è importante che mercoledì alla ripresa della produzione ci siano materie prime per produrre, come tappi, preforme e bancali, altrimenti il rischio è di perdere ulteriori quote di mercato” è stato detto da Riccardo Liti e Marcello Rellini, rispettivamente rsu della Flai Cgil e della Fai Cisl. “Il timore – hanno continuato – è che l’azienda possa fare richiesta di concordato, ma qualsiasi sia la soluzione la salvaguardia dell’occupazione e la continuità produttiva devono essere le priorità”.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram