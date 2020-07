(ANSA) – TERNI, 11 LUG – Saranno celebrati insieme, lunedì alle 15.30 nel duomo di Terni, i funerali di Flavio Presuttari e Gianluca Alonzi, 16 e 15 anni. Per il giorno delle esequie il sindaco di Terni Leonardo Latini ha già proclamato il lutto cittadino.

A celebrare il rito funebre sarà il parroco del duomo, don Alessandro, insieme ad altri sacerdoti. In previsione di un notevole afflusso di persone sono stati allestiti spazi anche fuori dalla chiesa per rispettare le norme contro la diffusione del Covid.

Don Alessandro è in queste ore in contatto con le famiglie dei due ragazzi. “Stanno reagendo – ha spiegato parlando con l’ANSA – e già hanno espresso la volontà che non finisca tutto con il funerale. Vogliono infatti mantenere viva la memoria dei due ragazzi”. (ANSA).



