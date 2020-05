(ANSA) – NORCIA, 04 MAG – Con l’avvio della Fase 2 dell’emergenza Covid 19, a Norcia è ripartito il cantiere delle nuove e temporanee scuole superiori. Gli operai, tutti con mascherina, da questa mattina sono rientrati nella struttura per riprendere le opere che dovevano essere completate entro la scorsa Pasqua.

Gli altri cantieri simbolo della città di San Benedetto, quello della Basilica e della torre civica comunale, sono invece ancora fermi. E non è stato riavviato nemmeno quello privato in corso Sertorio, dove da alcuni mesi è iniziato il recupero di un grande complesso che, prima del terremoto, ospitava un albergo, case e negozi. “Speriamo di non doverci più fermare e che tutti i cantieri nel giro di pochi giorni possano tornare a lavorare”, ha detto all’ANSA il vicesindaco di Norcia, Giuliano Boccanera.

“Giovedì – ha annunciato – faremo una riunione per definire la ripresa dei lavori della torre civica”. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram