(ANSA) – TERNI, 12 GIU – Riaprirà sabato 13 giugno ai mezzi pesanti il viadotto della strada statale 3 Flaminia, nel tratto di strada compreso tra Spoleto e Terni, all’altezza del valico della Somma. Lo comunica in una nota il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giancarlo Cancelleri, che si è impegnato in prima persona per la velocizzazione dei lavori e più volte ha ispezionato il cantiere.

La chiusura del viadotto era stata disposta dall’Anas, lo scorso novembre, dopo numerose verifiche tecniche che hanno evidenziato la necessità di eseguire interventi di ripristino di alcuni elementi per problemi infrastrutturali. “Dopo le verifiche tecniche e il riscontro dei problemi infrastrutturali del viadotto – dice il viceministro – costantemente supportato dall’assessore Melasecche e dal consigliere De Luca, mi sono immediatamente attivato con Anas per trovare rapidamente una soluzione e risolvere il problema. E oggi, finalmente, grazie al lavoro di Anas e alla collaborazione fra tutti i livelli istituzionali, possiamo dire di esserci riusciti”. (ANSA).



