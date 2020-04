(ANSA) – TERNI, 01 APR – Rinvio dei pagamenti, compresi quelli degli avvisi bonari, dei piani di dilazione in atto e degli accertamenti con adesione, scaduti l’8 marzo e relativi a tutte le entrate tributarie e patrimoniali fino al 30 giugno: è una delle misure adottate dal Comune di Terni per alleggerire la pressione fiscale e differire i termini dei pagamenti di fronte all’emergenza coronavirus.

La relativa delibera, proposta dall’assessore al Bilancio Orlando Masselli, è stata approvata dalla giunta.

Per quanto riguarda la Tari, ad alcune categorie di contribuenti è consentito di comunicare, entro la scadenza della prima rata, la volontà di eseguire il versamento in una delle scadenze successive (quindi alternativamente entro il 30 settembre o il 30 novembre). Il rinvio è consentito ai titolari di utenze non domestiche soggette alla chiusura totale o parziale o a titolari di utenze domestiche che abbiano quale unica fonte di reddito attività individuali o imprenditoriali soggette alla chiusura totale o parziale.



