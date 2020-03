“Non dobbiamo arrenderci”: è il messaggio lanciato da Matteo Salvini parlando dell’emergenza coronavirus. Lo ha fatto intervenendo a Orvieto a un’iniziativa a sostegno di Valeria Alessandrini candidata del centrodestra alle suppletive per il Senato in Umbria (in programma l’8 marzo).

“Siamo un grande Paese – ha sottolineato il segretario della Lega – e supereremo anche questa, non rimanendo ostaggi di un virus. Ci sono medici e infermieri eccezionali ma invece di dargli una medaglia gli portiamo un’inchiesta”.



