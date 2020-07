(ANSA) – TERNI, 05 LUG – “Vicino ai lavoratori della Treofan Terni, polo chimico visitato mesi fa. La vendita, annunciata dalla proprietà, non dovrà danneggiare l’occupazione. La Regione si è attivata da tempo, ora tocca al governo, spero che Pd, 5S e Renzi non abbandonino ancora una volta Terni e l’Umbria”: lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, in merito alla situazione dell’azienda ternana, specializzata nella produzione di film di polipropilene.

Il gruppo Jindal – che nel sito occupa circa 150 lavoratori, in sciopero da giorni – ha annunciato venerdì l’ipotesi di vendita, dopo aver già chiuso nel 2019 lo stabilimento Treofan di Battipaglia. (ANSA).



