(ANSA) – TERNI, 8 GEN – La strada statale 3 “Via Flaminia” è provvisoriamente chiusa tra le località Molinaccio e Castagna (km 106,500) a Terni, a causa di un incidente stradale in seguito al quale quattro persone sono rimaste ferite. Il traffico è deviato sulla viabilità alternativa con indicazioni sul posto.

Per cause in corso di accertamento, l’incidente ha coinvolto tre veicoli. Due dei feriti sarebbero in gravi condizioni. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile. Sul posto anche i vigili del fuoco.



