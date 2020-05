(ANSA) – NORCIA (PERUGIA), 26 MAG – Slittano i tempi per l’affidamento della progettazione per la ricostruzione della Basilica di San Benedetto a Norcia. A darne notizia è il sindaco Nicola Alemanno dopo il colloquio con l’ing. Paolo Iannelli del Mibac.

“Avrebbe dovuto concludersi oggi 26 maggio, come annunciato dal Mibact lo scorso 6 aprile, il bando per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva delle opere necessarie alla ricostruzione e al restauro della Basilica di San Benedetto, ma a causa della sospensione amministrativa dovuta all’emergenza Covid 19 slittano i termini per la richiesta di chiarimenti e la presentazione dell’offerta per la gara”, ha spiegato Alemanno. “Avevamo sperato – ha aggiunto – che oggi si potesse concludere un primo importante passo per la ricostruzione della nostra Basilica. Mi rammarica dover constatare, ancora una volta, come la tempistica dei lavori pubblici sia così strenuamente vincolata alle carte della burocrazia”. (ANSA).



