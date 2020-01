“Questo sia l’anno non delle chiacchiere ma della risoluzione dei problemi”: a dirlo è stato, stamani a Norcia, il presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Marco Squarta, che ha incontrato il sindaco Nicola Alemanno, la giunta comunale e i capigruppo di maggioranza e opposizione in Consiglio.

Una visita istituzionale che si è conclusa con una passeggiata per le vie del centro per vedere ancora una volta da vicino i danni del sisma 2016.

“Mi attiverò in qualità di presidente dell’Assemblea e rappresentante di tutte le forze politiche in Consiglio – ha aggiunto – per sollecitare la Giunta regionale e tutti i consiglieri ad adoperarsi al massimo perché in questo 2020 si possano risolvere, non dico tutti, ma gran parte dei problemi che attanagliano ancora le zone colpite dal terremoto. Anche se non dobbiamo dimenticare che oltre al livello regionale, c’è quello nazionale, con Governo e Parlamento. E’ da lì che passano le decisione chiave per la ricostruzione”.



