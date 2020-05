(ANSA) – PERUGIA, 21 MAG – “L’Umbria è una terra sana, a contagio ridotto già da settimane.

Dobbiamo assolutamente ribaltare questa visione falsata della nostra regione”: è quanto afferma il presidente dell’Assemblea legislativa Marco Squarta. Il quale su Facebook rivolge “un appello a tutta la politica regionale, senza distinzione di sorta”.

“L’Umbria – sostiene Squarta, esponente di Fratelli d’Italia – sta subendo un grave danno d’immagine in seguito alle continue dichiarazioni, totalmente distorsive della realtà, che ci collocano tra le Regioni a medio rischio e da tenere sotto controllo per l’emergenza Covid-19. Proprio come la Lombardia.

Eppure anche oggi abbiamo solo due soli positivi su oltre 1.300 tamponi eseguiti”. (ANSA).



