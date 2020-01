“Valorizzare la via di Francesco inseguendo il modello vincente del Cammino di Santiago di Compostela per far registrare, anche in Umbria, anno dopo anno, crescite esponenziali del turismo”: è la proposta del presidente dell’Assemblea legislativa, Marco Squarta. Che punta ad incentivare l’utilizzo dei percorsi umbri per itinerari a piedi, in bicicletta e a cavallo con l’obiettivo di moltiplicare il numero degli escursionisti.

“Nella nostra regione – spiega Squarta – sono presenti ben dieci dei 44 cammini d’Italia inseriti nell’elenco ufficiale ed è un peccato non sfruttarne a pieno le potenzialità considerati gli importanti ritorni economici di questo turismo a basso impatto ambientale”.

Secondo l’esponente di Fratelli d’Italia è necessario “rivendicare con forza le enormi potenzialità delle nostre terre valorizzando allo stesso tempo i contesti locali e culturali che aiutano a rendere distintiva la destinazione umbra”.



