(ANSA) – TERNI, 2 APR – Ternana Calcio ‘in campo’, oggi, nella prima giornata di distribuzione dei 200 pacchi con beni di prima necessità (generi alimentari e prodotti igienici) messi a disposizione delle famiglie in difficoltà dalla società.

L’iniziativa, ideata dal presidente Stefano Bandecchi e approntata in collaborazione con il Comune di Terni è nata per supportare le famiglie più bisognose nell’emergenza coronavirus e verrà ripetuta. La distribuzione ha visto impegnati nove giocatori rossoverdi (Marino Defendi, Mobido Diakité, Antony Iannarilli, Carlo Mammarella, Guido Marilungo, Fabrizio Paghera, Anthony Partipilo, Mattia Proietti ed Emanuele Suagher), il vice presidente Paolo Tagliavento, il direttore sportivo Luca Leone, l’allenatore Fabio Gallo e i suoi collaboratori Roberto Chiappara, Maurizio Rollandi, Massimiliano Botto e Lorenzo Giunta, il team manager Mattia Stante e il responsabile della comunicazione Lorenzo Modestino. In prima linea anche la Protezione civile e Ternana Marathon Club. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram