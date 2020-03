(ANSA) – TERNI, 23 MAR – È stata massiccia e tempestiva l’adesione degli abbonati all’iniziativa adottata dalla Ternana calcio in favore dell’ospedale Santa Maria di Terni.

“Abbiamo ricevuto migliaia di e-mail con la rinuncia alla quota-parte residua concernente gli abbonamenti sottoscritti in estate” spiega il presidente della società calcistica, Stefano Bandecchi. “Moltissimi tifosi – aggiunge – hanno raccolto il nostro invito, rinunciando ad un euro e mezzo per le curve, a due euro per i distinti e a due euro e mezzo per le tribune”.

Bandecchi, ringraziando i tifosi, si dice “colmo di orgoglio” e spiega di voler “imprimere subito un ulteriore slancio a questa raccolta fondi”. “Intendo aggiungere a titolo personale, come promesso, circa 30 mila euro – rende noto il presidente – per raggiungere quota 50 mila euro e fare un bonifico bancario in favore del nosocomio cittadino. Scendo in campo anche io, come tifoso della nostra squadra”. (ANSA).



