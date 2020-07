(ANSA) – PERUGIA, 17 LUG – Tornano le sagre in Umbria, seppure per una durata massima di quattro giorni consecutivi. Lo prevede un’ordinanza firmata oggi dalla presidente della Regione, Donatella Tesei, nell’ambito del misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19. Autorizza anche fiere locali, mostre mercato e feste popolari nel rispetto delle Linee guida emanate dal Governo.

E’ inoltre consentito l’utilizzo delle carte da gioco nell’ambito delle attività economiche produttive e ricreative, la messa a disposizione di giornali, riviste o altro materiale cartaceo per la lettura o consultazione pubblica da parte dei clienti, all’interno di pubblici esercizi, degli studi professionali, delle attività di parrucchieri, tatuatori ed estetisti, e in generale in tutte le attività aperte al pubblico o che prevedano la fruizione da parte di clienti, purché sia indossata la mascherina e, prima e dopo il loro utilizzo, sia effettuata una minuziosa pulizia delle mani con acqua e sapone o con il gel igienizzante.

Il provvedimento consente inoltre lo svolgimento della manifestazioni storiche. E’ infine consentita l’apertura al pubblico delle saune in qualsiasi struttura. (ANSA).



