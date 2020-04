(ANSA) – NORCIA (PERUGIA), 03 APR – Sul Pian Grande di Castelluccio di Norcia sono tornati i cavalli del “Sibillini ranch”. La transumanza al tempo del coronavirus c’è stata ieri, quando i tre giovani della famiglia Brandimarte – Manuela, Emiliano e Damiano – sono partiti da Norcia e hanno accompagnato una quarantina di esemplari fino a Castelluccio.

“Per ottemperare alle disposizioni di legge per contenere l’emergenza sanitaria, abbiamo deciso di trasferire i cavalli soltanto in tre, quando in passato alla transumanza partecipavano sempre sei-sette persone”, raccontano i tre gestori del ranch. “Adesso speriamo che l’emergenza Covid-19 possa essere superata al più presto così da riprendere la nostra attività, quella che stiamo vivendo è una mazzata ancora più grande del terremoto”, ha spiegato Manuela.



