(ANSA) – PERUGIA, 04 APR – Un pensiero di cioccolata per quanti in questo momento lottano per la propria salute e per quella degli altri, da parte del Comitato per la Vita “Daniele Chianelli”.

“Viviamo un momento terribile – ha detto il suo presidente Franco Chianelli – e ci sono tante persone che vivono una condizione ancora peggiore e sono i malati, bambini e adulti, che lottano per la loro vita, a causa di tumori e leucemie. Come gli ospiti del Residence Daniele Chianelli e quelli in cura presso i Reparti di Oncoematologia pediatrica ed Ematologia ma anche come le persone che in questi giorni stanno lottando contro il Coronavirus. A tutti loro e al personale sanitario in prima linea, vogliamo dedicare questo dolce regalo di Pasqua. Un uovo confezionato in carta riciclabile, con una sorpresa speciale, oltre al peluche che ci contraddistingue: il seme di un albero ad alto fusto. Quando tutto sarà finito pianteremo insieme questi semi della vita, nei giardini di Spello, sarà un grande momento di condivisione e amicizia”.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram