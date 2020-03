(ANSA) – UMBERTIDE (PERUGIA), 29 FEB – Proseguono le attività dei carabinieri, finalizzate al contrasto dello spaccio e all’uso di sostanze stupefacenti a Umbertide e dintorni. La compagnia dei carabinieri di Città di Castello ha organizzato un importante controllo del territorio diretto anche ai consumatori di stupefacenti.

Questa task force formata da 10 militari dell’Arma, delle stazioni di Umbertide, Pietralunga, San Giustino e personale dell’aliquota operativa del Norm, per alcune ore ha svolto un serrato controllo, “battendo” tutta la cittadina. Non sono mancati i sequestri che, sebbene per modeste quantità, forniscono – sottolineano i carabinieri – uno spaccato di quanto sia, purtroppo, diffuso l’uso degli stupefacenti tra i giovani.

Sono state identificate e controllate alcune decine di persone.

Quattro sono state segnalate alla prefettura di Perugia, per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. I segnalati, dai 15 ai 24 anni di età, sono stati trovati tutti in possesso o nell’atto di consumare hascisc.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram