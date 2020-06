(ANSA) – TERNI, 03 GIU – Il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, “ha deciso di convocare al più presto un Tavolo con Anas ed enti locali per studiare da subito una mobilità alternativa” a seguito della chiusura del viadotto Montoro, lungo la Terni-Orte: lo annuncia il deputato del Pd Walter Verini.

“Questa mattina – spiega Verini – ho contattato subito il ministro e parlato con l’amministratore delegato dell’Anas Simonini, d’accordo con il sindaco di Narni Francesco De Rebotti. Ho rappresentato la drammatica situazione venutasi a creare in seguito alla chiusura per gravi rischi del viadotto Montoro. Tutto il traffico pesante e leggero si è riversato sull’abitato di Narni scalo, creando congestionamenti e pericoli, una situazione incredibile”. (ANSA).



