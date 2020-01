Primi passi per la ricostruzione privata “pesante” nel centro storico di Norcia.

Sono stati avviati infatti i lavori di ristrutturazione dell’hotel Grotta Azzurra e dell’intero blocco immobiliare – composto da alcuni appartamenti e negozi – che di fatto si affaccia su corso Sertorio e su piazza San Benedetto.

Tra pochi giorni saranno anche avviate le opere di recupero dell’adiacente complesso edilizio che fa da cornice allo stesso corso della città.

L’albergo Grotta Azzurra, di proprietà della famiglia Bianconi, potrebbe essere di nuovo a disposizione dei turisti per i primi mesi del 2021. “Anche se il nostro sogno – hanno detto i proprietari – sarebbe di vederlo terminato per il prossimo Natale, ma realisticamente crediamo che sia più plausibile una riapertura per l’inizio estate del prossimo anno”.



