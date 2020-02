(ANSA) – AOSTA, 6 FEB – A metà della stagione agonistica degli sport invernali, l’Asiva pensa ai futuri investimenti per il prossimo anno, puntando sui giovani e stringendo nuove partnership come quella con la banca Unicredit. “Abbiamo ancora tanti impegni da qui a fine stagione – ha spiegato oggi il presidente del comitato Asiva, Marco Mosso – ma è già il momento di pensare al futuro”. L’obiettivo è di pensare con il giusto anticipo al ricambio generazionale dei campioni. E allora si parte dagli atleti più piccoli, che non sono ancora entrati in Asiva, ma che corrono con il loro sci club. Partirà il progetto ‘Children’: “Per poter ambire alle squadre nazionale – spiega Mosso – dobbiamo sviluppare dei programmi sportivi con gli sci club destinati a migliorare le abilità tecniche dei nostri ragazzi”.



