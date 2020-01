(ANSA) – AOSTA, 11 GEN – Sono stati assegnati i ‘Cogne green prix’, i premi per coloro che nel 2019 hanno fatto sì che la località ai piedi del Gran Paradiso si mantenesse ai vertici delle classifiche per la sostenibilità ambientale.

Per la categoria Certificazioni Ambientali è stata menzionata la Famiglia Herren, che ha ottenuto per il proprio hotel a Valnontey l’importante certificazione ambientale dell’Unione Europea Ecolabel. Stefania Celesia ha vinto nella categoria Innovazione, per aver fondato servizi turistici in grado di offrire l’auto elettrica da Torino Caselle o Porta Susa agli ospiti che devono raggiungere gli alberghi valdostani aderenti all’iniziativa. Daniele Invernizzi, influencer nazionale della mobilità elettrica, è stato menzionato nel campo della promozione ambientale, avendo citato spesso Cogne nei social e in radio per il suo sforzo nel campo green.



