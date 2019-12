Avanza l’ipotesi di un ‘election day’ a fine maggio in Valle d’Aosta. Nessuna forza politica al momento conferma la volontà di ‘accorpare’ le elezioni per il rinnovo del Consiglio Valle alle comunali, ma lo scenario è probabile visti i tempi di indizione delle eventuali elezioni.

Se si arrivasse il 14 febbraio senza avere un nuovo Governo, infatti, scatterebbero i termini (110 giorni) per svolgere la nuova tornata elettorale, che slitterebbe così a maggio (prima data utile il 14 maggio). Il secondo scenario prevede invece che a gennaio, una volta approvato il bilancio, si dimettano 18 consiglieri e in questo caso si potrebbe andare alle urne già a fine aprile – il 26 – per le Regionali. Essendo le comunali previste a fine maggio, l’election day eviterebbe di raddoppiare i costi del voto. Infine il terzo scenario, ad oggi quello meno probabile, consiste nella formazione di una nuova maggioranza e di un nuovo Governo per andare alle urne, con tempi meno stretti, nell’autunno 2020.



