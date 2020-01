(ANSA) – AOSTA, 17 GEN – “La questione del vallone delle Cime Bianche è in fase di studio e il percorso tecnico e amministrativo sarà trasparente. Rassicuriamo fin d’ora i paladini dell’ambiente: crediamo nel metodo delle decisioni condivise con la comunità, crediamo nell’ascolto e nel rispetto di tutte le posizioni e riconosciamo ‘agli enti e ai servizi’ che dovranno valutare il progetto la competenza e l’autonomia per assumere le migliori decisioni”. Così l’assessore all’Ambiente, Albert Chatrian, e l’assessore ai Trasporti, Luigi Bertschy, replicano alle dichiarazioni di Daria Pulz, consigliere regionale di Adu, sulla realizzazione del collegamento tra i comprensori di Cervinia e Monterosa. “Il governo regionale – proseguono – si sta muovendo in sinergia nei settori del turismo, dello sport, della scuola dell’ambiente e dei trasporti, e i risultati stanno arrivando. Forse è questo che spiace a Adu. Non siamo dei novelli ‘barbari’ e soprattutto non accettiamo processi a priori da novelle ‘Greta Thunberg'”.



