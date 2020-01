(ANSA) – AOSTA, 2 GEN – Dopo la mancata approvazione in Consiglio regionale e l’avvio dell’esercizio provvisorio, il bilancio di previsione della Regione Valle d’Aosta e i disegni di legge collegati riprendono domani il loro iter in seconda commissione consiliare ‘Affari generali’. Nella convocazione di il presidente Pierluigi Marquis ha indicato un punto relativo alla “programmazione dei lavori”. I gruppi politici inizieranno a confrontarsi su alcune eventuali modifiche che consentano il raggiungimento di una maggioranza, necessaria per l’approvazione della manovra. L’obiettivo è di portare in aula il Defr e i disegni di legge finanziari entro la fine di gennaio. Le trattative politiche delle prossime settimane riguarderanno, tra gli altri, i capitoli di spesa relativi al settore dell’edilizia, dello sviluppo economico, della sanità dell’università e degli enti locali.(ANSA).



