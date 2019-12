Sono confermate anche per il 2020 le iniziative di agevolazioni sulle tariffe autostradali per i residenti in Valle d’Aosta, attuate in collaborazione con le società concessionarie Sav spa e Rav spa. Lo ha comunicato l’amministrazione regionale sottolineando che “i valdostani che utilizzano il servizio Telepass potranno usufruire anche per il prossimo anno della riduzione del 50% del pedaggio sulla tratta autostradale da loro scelta” e che “il beneficio sarà erogato attraverso la gratuità di 2 spostamenti ogni 4 effettuati, fino ad un tetto massimo di 48 spostamenti mensili”. Proseguirà inoltre la liberalizzazione, ovvero la gratuità, del pedaggio nel tratto autostradale tra gli svincoli di Aosta Est e Saint-Pierre per i veicoli che utilizzano il sistema Telepass.



