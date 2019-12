Il Consiglio regionale della Valle d’Aosta è convocato in sessione straordinaria e urgente venerdì 27 e sabato 28 dicembre per discutere un ordine del giorno incentrato principalmente sui documenti di bilancio della Regione per il triennio 2020-2022. In discussione ci saranno il documento di economia e finanza regionale e i disegni di legge di stabilità regionale, le sue disposizioni collegate e il bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2020-2022.

L’assemblea tratterà anche il disegno di legge per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione e due relazioni della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti: una sul bilancio di previsione della Regione per gli esercizi finanziari 2018-2020, l’altra sul controllo della legittimità e della regolarità della gestione speciale della Finaosta Spa per il periodo 2013-2017, con specifico riferimento all’indebitamento.

