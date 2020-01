E’ partito il conto alla rovescia per la 37/a Marcia Gran Paradiso, tradizionale appuntamento per gli amanti dello sci di fondo, in programma dal 31 gennaio al 2 febbraio, a Cogne. Gli eventi collegati alla gran fondo, che fa parte del circuito internazionale Euroloppet, copriranno tre giornate dedicate agli adulti e ai giovani: si parte con la 25 chilometri in tecnica libera, a cui potranno partecipare gli atleti che hanno compiuto almeno 16 anni, mentre domenica 2 febbraio si gareggia in tecnica classica su due circuiti da 40 e 25 chilometri. Sabato primo febbraio sarà invece dedicato ai più piccoli con la MiniMarcia. Le iscrizioni possono essere effettuate sui siti marciagranparadiso.it o endu.net.



